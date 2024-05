Was kann man im Kurpark entdecken? Es gebe im Kurpark keine Besonderheiten, sondern eine breite Vielfalt. Auf den Trockenwiesen gebe es aber durchaus spezielle Arten, wie die Spanische Fliege, ein metallisch grüner Käfer. Die Wiese gegenüber des Malhäusles ist Brutgebiet verschiedener Wildbienenarten. Der wilde Teil des Kurparks in Richtung Barfußpfad besticht mit einer gewissen Vielfalt an Heuschrecken und Wildbienen, weiß die Biologin. Auf einer kleinen Fläche im Kurpark gebe es eine große Vielfalt, hinzu komme die vorhandene Infrastruktur, erklärt sie.