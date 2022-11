Im Rat folgte eine Diskussion. Schwab stellte fest, dass eine reduzierte Beleuchtung angesichts der Energiekrise für viele Einwohner in Ordnung sei, eine Advents- und Weihnachtszeit ohne Beleuchtung aber finde keine oder wenig Akzeptanz. Aus dem Gemeinderat kamen auch Bemerkungen, dass es eine verkleinerte Beleuchtung in Sachen Energiesparen „auch nicht rausreißt“, da gebe es größere Stromverbraucher. „Ich gebe gern 100 Euro zu den Kosten der Beleuchtung dazu“, versprach Wolfgang Müller (FW), wofür Schwab sich bedankte. Da man die Abmachung der Bürgermeister und damit die Absprachen der Verwaltungen nicht unterlaufen will, überlegte Schwab, dass man die Weihnachtsbeleuchtung vielleicht über Privathaushalte organisieren könnte. „Man könnte so die Dekoration etwa zu Zeiten des Berufs- und Schulstarts morgens von 6 bis 7.30 Uhr anschalten und dann noch einmal vom Einbruch der Dunkelheit an von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, schlug er an die Zuhörer in der Bamlacher Halle und generell an die Bürger gerichtet vor.