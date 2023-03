Bad Bellingen „Ohne uns gibt’s keine Autos“

Etwa 30 Mitarbeiter arbeiten in den Werkstätten, berichtete Matthias Göpf. Hier werden typische Verpackungs- und Montagearbeiten durchgeführt. Diese werden teilweise in bis zu 17 einzelne Arbeitsschritte unterteilt, verdeutlicht Göpf am Beispiel von Planetengetrieben, die für die Firma „Auma“ in Müllheim montiert werden. „Ohne uns gibt’s keine Autos“, verweist Göpf auf die 30-jährige Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer ARaymond aus Weil am Rhein. Bis zu 80 000 Teile werden monatlich produziert und alles ohne Ausschuss, berichtete Göpf abschließend.