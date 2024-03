Bad Bellingen: Padel-Tennis als neues Angebot

Der Tennisclub (TC) Bad Bellingen will 2024 verstärkt um neue Mitglieder werben. Dazu regte Vorstand Frank Fuchs in der Mitgliederversammlung im Vereinsheim an, mit besonderen Veranstaltungen und Terminen für Mitglieder im Rahmen des Vereinslebens etwas zu bieten und auch die Bevölkerung einzuladen.