Bad Bellingen: Rheinauenlauf in Rheinweiler

Die Läufer starten am Sportplatz in Rheinweiler, laufen – nachdem sie die Kreisstraße im Mühlegrund gekreuzt haben – durch die Reben am Dohl vorbei und durchqueren anschließend den gesamten Kurpark in Richtung Badstraße. Danach führt sie die Strecke auf dem schmalen Fußweg durch den Mittelgrund bis zur Tullastraße, durch die Unterführung und am Bauhof vorbei Richtung Raststätte und dort an den Rhein. Am Rhein laufen sie Richtung Süden bis zum Kurpark und durchqueren diesen auf dem Weg zur Feuerwehr ein zweites Mal.

Dabei entstehen kurzzeitig Verkehrsbehinderungen auf der K 6347 (Ortsende Rheinweiler in Richtung Bellingen und von Bellingen in Richtung Rheinweiler) sowie innerorts der Badstraße und Tullastraße. Die Verbindungsstraße von der Kreisstraße nach Bamlach wird für die Dauer der Veranstaltung, von zirka 10.30 Uhr bis 12 Uhr, zwischen Feuerwehr und Einfahrt Richtung Bad Bellingen aus Sicherheitsgründen gesperrt.