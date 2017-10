Bad Bellingen „Ruiniert Image des Kurorts“

Bad Bellingen (boe). Ihrem Ärger über die Schmierereien in der Unterführung nach Bamlach machte eine Bürgerin im Gemeinderat Luft. Das Ganze sei eine Zumutung und verheerend für das Image von Bad Bellingen, führte sie vor den Räten aus. Sie sei in der Sache bereits im Rathaus vorstellig geworden und könne nicht verstehen, „was so schwer daran ist, den Pinsel in Farbe zu tauchen“.

Die Frau störte sich vor allem auch an den Wörtern, die an der Unterführung prangen – wie beispielsweise „Hängetittchen“ –, und forderte, dass die frauenfeindlichen Schmierereien schnellstmöglich entfernt werden. Sie bezweifelte, „dass die Beseitigung auch so lange dauern würde, wenn hier Männer diskriminiert würden oder Nazisprüche stünden“.

Bahn ist zuständig für Beseitigung der Schmierereien

Da sie jeden Tag die Unterführung passiere, sehe sie sich jeden Tag mit dem Anblick konfrontiert – und das wolle sie nicht länger hinnehmen. Zudem befürchtete die Bürgerin, die von ihrem Mann unterstützt wurde, dass die Schmierereien auch das Image des Kurorts ruinierten. Schließlich passierten neben Einheimischen und Schülern auch Touristen, Golfer und Camper die Stelle.

Hauptamtsleiter Hubert Maier machte daraufhin deutlich, dass die Bahn zuständig sei, da es sich um deren Eigentum handele. „Wir dürfen hier gar nicht tätig werden.“ Das Rathaus habe die Bahn bereits per E-Mail informiert, so der Hauptamtsleiter. Auch andere Bürger hätten den Vandalismus bereits der Verwaltung gemeldet.

In Bad Bellingen habe es einen ähnlichen Fall gegeben, dort sei die Bahn indes umgehend tätig geworden, sagte Maier. Er wolle nun nochmals bei der Bahn nachhaken.