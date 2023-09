Bad Bellingen Rund um die Uhr einsatzbereit

Bei der Schreinerei Altmann sind neben Kay Altmann und Stanley Metzger noch Tim Groth und Torben Kramer aktive Feuerwehrleute. „Ich finde es wichtig, dass Betriebe vor Ort helfen, die Freiwillige Feuerwehr zu unterstützen“, konstatiert Schreinermeister Kay Altmann. Früher, so weiß er von seinem Vater, dem Betriebsgründer Dieter Altmann, sei es selbstverständlicher gewesen, dass aktive Feuerwehrleute vor Ort in Firmen oder Handwerksbetrieben gearbeitet hätten. Leider sei dies nicht mehr so, denn sonst könnte man Tagesalarmierungen besser auf mehrere Köpfe verteilen, meint Altmann. „Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch unsere Kollegen in den herstellenden Betrieben, in den Geschäften oder in größeren Firmen hier im Kurort profitieren davon, dass allein bei uns vier Feuerwehrleute tagsüber abrufbar sind, wenn es brennt oder wenn ein Unfall gemeldet wird“, erläutert der Geschäftsführer weiter.