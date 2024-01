Bad Bellingen: Sanierung in kleinen Schritten

„Wir wollen in kleinen Schritten vorgehen“, sagte Vogelpohl. Daher habe man mit dem Architekturbüro Ruch in Bad Krozingen Kontakt aufgenommen, dass mit der Vita Classica über viel Erfahrung im Thermenbereich verfügt. Bei der Planung gehe es darum, die in Bad Bellingen vorhandenen Strukturen mitzunehmen. Die Priorität sollte laut Aussage der Architektin bei Sanierung der Technik, bei der Sanierung des Ruhebereichs sowie einem zweiten Anbau zur Schaffung einer zweiten Wasserfläche liegen, erläuterte Architektin Fanny Ruch. „Nach einer Sanierung kommen nur die vorherigen Gäste, nur neue Attraktionen bringen auch neue Gäste“, erläuterte sie. Ihre Aufgabe ist nun ein Gesamtkonzept zu schaffen, wie die Balinea-Thermen einmal aussehen könnte. Darauf aufbauend soll die Umsetzung Schritt für Schritt, wie an einer Perlenkette aufgereiht, erfolgen. Sowohl die Architektin, als auch Arne Mellert und Patrick Rapp sehen viel Potenzial im Thermalbad. „Der richtige Weg ist ein Ziel zu haben, das man in 20 Jahren erreichen will, und gleichzeitig modular aufzubauen und in kleinen Abschnitten – mit überschaubaren Tranchen von sechs bis acht Millionen Euro – zu planen“, sagte Rapp.