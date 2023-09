Bad Bellingen Seit zehn Jahren an der Spitze

Grethers Vorgängerin Ursula Willi freute sich, einen so tatkräftigen Nachfolger gefunden zu haben und erinnerte an die rasante Entwicklung seit ihrem eigenen Berufsstart als Lehrerin in Rheinweiler vor genau 50 Jahren. Damals wurden unter Protest der Bamlacher Eltern die Grundschulen Bamlach und Rheinweiler zusammengelegt. Sie selbst wohnte als Schulleiterin viele Jahre neben dem Schulgebäude in einer eigenen Lehrerwohnung. Mit der Gemeindefusion zur neuen Gemeinde Bad Bellingen wuchsen auch die Standorte Bad Bellingen und Rheinweiler allmählich zusammen, bis schließlich mit dem Ausbau des Standorts Rheinweiler und der Schließung der Grundschulaußenstelle in Bad Bellingen die Sonnenrainschule die gemeinsame Grundschule für die Gesamtgemeinde wurde.

Schülerzahl verdoppelt

Von den rund 80 Schulkindern zu früheren Zeiten ist die Sonnenrainschule mittlerweile auf über 180 Kinder angewachsen, berichtete Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl. Geprägt wurde die bisherige Amtszeit von Rektor Grether von der Sanierung und dem Ausbau der Grundschule. In den kommenden Jahren werde das Thema Ganztagsbetreuung mit neuen pädagogischen und räumlichen Anforderungen immer stärker in den Mittelpunkt rücken. Vogelpohl dankte Grether für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in Corona-Zeiten. Besonders hervorzuheben sei, dass sich Marius Grether jedes Jahr akribisch vorbereite und überaus erfolgreich bei kommunalen Stiftungen um Zusatzmittel für Sonderprojekte wie den Schulgarten oder Theaterkurse einsetze.