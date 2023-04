Drei Tage lang genossen die Besucher des Kunstsalons im Kurhaus eine große Vielfalt an Kunstwerken und Techniken. Hier konnten sie auch per Stimmzettel aus vier Genres ihre persönlichen Favoriten auswählen. Die Preise an die vier Gewinner des „artstages-Awards“ wurden sodann am letzten Ausstellungstag durch Bürgermeister Carsten Vogelpohl verliehen.