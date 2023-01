Die „Choralas“, ein Frauen-Popchor aus Hertingen, laden zum Konzert in der Hertinger Kirche ein. Die Soirée findet am Samstag, 21. Januar, ab 18 Uhr statt. Die Sängerinnen kommen aus unterschiedlichen Orten des Markgräflerlandes und haben Spaß und Freude am Singen, heißt es in einer Mitteilung. Nachdem die Corona-Pandemie im Jahr 2021 das Konzert zum fünfjährigen Bestehen zunichte gemacht hat, begann der Chor im vergangenen Jahr wieder mit Stimmenaufbau und neuen Liedern, heißt es in der Mitteilung. Nun hat der Chor ein Programm für eine Soirée zusammengestellt. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten, heißt es in der Konzertankündigung. Foto: zVg