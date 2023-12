Vor wenigen Tagen hießen Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl und Schulleiter Marius Grether die Schulsozialarbeiterin Philine Touzin in der Sonnenrainschule willkommen. Mit ihr wird nun die vom Gemeinderat zum Schuljahr 2023/2024 geschaffene Stelle der Schulsozialarbeit mit Leben gefüllt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Stelle wird vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Lörrach kofinanziert. Mit der Schulsozialarbeit erhalten die Schüler, Eltern und Lehrkräfte sozialpädagogische Unterstützung und Beratung auf freiwilliger Basis. Philine Touzin freut sich schon auf die Arbeit und Projekte mit und für die Kinder der Sonnenrainschule, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.