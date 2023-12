Bad Bellingen: „Sternstunden für den Wellnessurlaub“

Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, hat kürzlich im Rahmen der Sternstunden in Calw zehn „Wellness Stars“-Hotels und -Thermen die Zertifizierungsurkunden überreicht. „Es freut mich, dass sich Baden-Württembergerneut als die Wellness-Destination behauptet hat. In keinem anderen Bundesland in Deutschland stellen sich so viele Hotels mit Wellnesslandschaften der regelmäßigen Qualitätskontrolle“, sagte Rapp. In der Saison 2023 wurden durch die Wellness Stars Deutschland GmbH neun Wellnessbereiche in Hotels und 14 Wellnessbereiche in Thermen überprüft und nachzertifiziert.