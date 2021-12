Bad Bellingen Stimmungsvolles Märchendorf

Unter dem Namen „Adventsbrunnen“ hat sich in Hertingen eine Gruppe Kreativer zusammengeschlossen und in Zusammenarbeit mit dem Hertinger Kindergarten die Dekoration inklusive Beleuchtung für die Brunnen und den Bereich an der alten Trotte an der Ortsdurchfahrt der Bellinger Straße liebevoll konzeptioniert, gebastelt und gebaut. Damit die Brunnen pünktlich zur diesjährigen Adventszeit in ihrem Glanz erleuchten, wurde bereits im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen. Mit neuem Konzept und teilweise adaptierten Ideen aus dem vergangenen Jahr wurden Naturmaterialen gesammelt, Holz gesägt und Figuren bemalt. Auch die kreativen Bastler hat Corona vor Herausforderungen gestellt, denn gemeinsame Basteltreffen in der Gruppe blieben dieses Jahr größtenteils aus. Dass trotzdem eine derart liebevoll geschmückte Winterlandschaft entstanden ist, freut alle Beteiligten umso mehr, heißt es.