Bad Bellingen Tolle Stimmung und reißender Absatz

Bad Bellingen (jut). Kann man die „Winterlichter 2019“ auf der Rheinstraße in Bad Bellingen noch toppen? Was in Sachen Besucheransturm über die Organisatoren, in dem Fall die Gemeinde, den Geschäftsführer der Bade- und Kurverwaltung Dennis Schneider und seine Mitarbeiter, Marktleiter Siegfried Jürgens sowie die Standbetreiber, darunter auch Vereine und die Sonnenrainschule hereinbrach, war kaum zu glauben. Um 18 Uhr war die „Druggete“ komplett – und trotz des Gewimmels herrschte beste Stimmung. Denn: Das Wetter war, genau wie im vergangenen Jahr, für November ein Traum – kühl und dabei schön, die Standvielfalt groß, das Essensangebot variantenreich. Die Poi-Ball-Mitmachaktion für Kinder – hier testete etwa Familie Giella aus Neuenburg die beim Lichterfest erworbenen Poi-Bälle – und auch das Karussell waren Renner bei Familien, und die Beleuchtung in Rot-, Rosé-, Blau-, in Gelb- und Grüntönen eindrucksvoll.