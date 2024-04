Bad Bellingen: Unterstützung eines Heims für Intensivkinder

Wasser bringt Leben

Ein zweiter Spendenbetrag in Höhe von 3050 Euro geht an das Kolpingprojekt „Wasser bringt Leben“ in Afrika. Mit Spenden baut das Kolping-Werk große Zisternen für Familienverbände, die mit dem in Regenzeiten gesammelten Wasser das ganze Jahr über Landwirtschaft auf dem Land betreiben und ihren Haushalt versorgen können.