Bad Bellingen: Verein konzentriert sich auf die Altersgruppe ab 50 aufwärts

Im Jahr 1974 – kurz vor der Gemeindereform – hatte der Hauptverein mit Sitz in Freiburg die Bürgermeister von Hertingen, Adolf Strohmeier, und Bad Bellingen, Eberhard Stotz, mit einem Brief zu einem Treffen eingeladen. Am 17. April 1974 trafen sich dann Strohmeier, Stotz und Ratschreiber Franz Allgeier im „Hirschen“ gegenüber des Bahnhofs zum ersten Mal, um über die Gründung eines Ortsgruppe zu sprechen. Am 28. April fand ein zweites Treffen statt, bei dem bereits ein provisorischer Vorstand gewählt und ein Wanderprogramm aufgestellt wurde. Vorsitzender war Franz Allgeier, sein Stellvertreter Adolf Strohmeier. Die offizielle Gründungsversammlung, zu der 65 interessierte Bürger kamen, fand dann am 13. Dezember statt. Der Vorstand konnte dabei schon von zwölf Wanderungen mit 461 Teilnehmern berichten.

Franz Allgeier führte die Bad Bellinger Ortsgruppe von 1974 bis 1995, auf ihn folgte Johanna Pfeiffer. Sie hatte von 1995 bis 2022 den Vorsitz inne. Seit 2022 wird der Verein von einer Dreierspitze mit Brigitte Müller, Ruth Vogler und Klaus Knoll geführt.