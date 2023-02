Bad Bellingen Viele kämpfen mit Kriegstraumata

Die 43-Jährige stammt aus Charkiw und damit aus der zweitgrößten Stadt der Ukraine und ist bereits seit drei Jahren in Deutschland. Studiert hat sie Soziologie an der Karasin-Universität in Charkiw. „Charkiw ist oder war bis zum Beginn des Kriegs in der Ukraine mit mehr als 40 Hochschulen der größte Bildungsstandort des Landes“, informiert sie. In Deutschland angekommen, lernte sie zunächst Deutsch und spricht es mittlerweile fast fließend.

Shemetovas Familie stammt zur Hälfte aus der Ukraine und zur Hälfte aus Russland – deshalb trifft sie der Krieg besonders und „macht mich sehr traurig, denn Krieg betrifft am meisten die ganz normalen Menschen, die einfach nur ein gutes, friedliches Leben haben möchten und sich gar nicht so sehr für Politik interessieren“, findet sie. Seit März 2022 arbeitet sie für die Diakonie. „Nach Ausbruch des Krieges habe ich gehört, dass Flüchtlinge aus meiner Heimat nach Bad Bellingen kommen, da habe ich selbstverständlich spontan helfen wollen – es wurden ja auch quasi sofort Räume und andere Unterbringungsmöglichkeiten gesucht“, erinnert sie sich.