Marco Maier verabschiedet sich nach 15 Jahren als Kommandant, dies vor dem Hintergrund, dass er sich um einen Sitz im Gemeinderat bewirbt. Er bleibt der Feuerwehr jedoch weiterhin als aktives Mitglied erhalten. Seine Laufbahn ist beeindruckend. 1988 trat er in die örtliche Jugendfeuerwehr ein, wurde 1993 in den aktiven Dienst übernommen und avancierte zwei Jahre später zum Jugendwart. Von 2007 bis 2022 bekleidete er das Amt des Abteilungskommandanten. 2009 wurde er zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bellingens ernannt und nun zum Hauptbrandmeister befördert. In der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr war für ihn der Zeitpunkt zum Rücktritt als Kommandant gekommen. Die stimmberechtigten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr entschieden sich am 4. Mai mit 44 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen für Manuel Hummel als neuen Kommandanten. Eine Entscheidung, welche der Bad Bellinger Gemeinderat nun in seiner Sitzung einstimmig und unter Beifallskundgebungen bestätigte. Manuel Hummel trat mit 18 Jahren in den Feuerwehrdienst ein, dies in seiner Heimatstadt St. Peter bei Freiburg. Dort hat er die Laufbahn bis zum Zugführer beschritten und war in St. Peter zuletzt als stellvertretender Kommandant tätig. Vor zweieinhalb Jahren zog er nach Bad Bellingen und nahm auch direkt Kontakt mit der heimischen Freiwilligen Feuerwehr auf. In vielen Einsätzen bewährt, hat er sich für die Nachfolge von Maier beworben und diese Wahl dann auch klar sowie deutlich für sich entscheiden können. Es liegt nun an ihm, die von seinem Vorgänger erfolgreich gestaltete, aber auch arbeitsintensive Aufgabe als neuer Kommandant weiterzuführen und dabei neue, von Maier bereits angestoßene Themen wie die Entlastung der Feuerwehr oder die Beteiligung der Kommune an Feuerwehraufgaben weiterzuführen. Hummels erste Amtszeit beträgt gemäß Feuerwehrsatzung der Gemeinde fünf Jahre.

Maier wie Hummel wurden vom Bürgermeister mit einem kleinen Präsent bedacht: Für den einen war es ein Abschiedsgeschenk, für den anderen ein Willkommensgruß.