Bad Bellingen Weinprobe auf 14 Kilometern

Der Gutedel-Tag findet im Wechsel mit dem Gutedel-Wandertag, an dem die Teilnehmer zwischen Bad Bellingen und Efringen-Kirchen unterwegs sind, statt. Er hat in den vergangenen Jahren tausende Besucher angezogen. Die Veranstaltung wird um 11 Uhr in Britzigen von der Markgräfler Weinprinzessin, Anika Stork, feierlich eröffnet.

Die Tour beginnt in der Staufener Altstadt und endet in Müllheim im Markgräfler Lindenhof sowie bei den Weingütern Dörflinger und Engler. Sie führt durch hügelige Reblandschaften und idyllische Weinorte wie Grunern, Ballrechten-Dottingen, Laufen, Britzingen und Zunzingen, heißt es von Veranstalterseite. Entlang der 14 Kilometer langen Strecke schenken rund 30 Winzerbetriebe an Ständen und Weinbrunnen mehr als 100 Gutedel-Weine und -Sekte aus. Darunter sind auch die Sieger des Gutedel-Cups, der im April in Badenweiler verliehen wurde.