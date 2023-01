Bad Bellingen Wieder gemeinsam feiern

Bad Bellingen. Für die Mitarbeiter der Bade- und Kurverwaltung (BuK) Bad Bellingen geht ein erfolgreicher Veranstaltungssommer zu Ende, heißt es in einer Mitteilung der BuK. Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Herausforderungen, Unsicherheiten und Absagen kehrten in diesem Sommer wieder Normalität, geselliges Treiben und Feierlaune in den Kurpark zurück.

Höhepunkt des Veranstaltungssommers war das traditionelle Lichterfest am 30. Juli, das in diesem Jahr knapp 7000 Besucher in den Kurpark lockte, heißt es weiter.