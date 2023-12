Bad Bellingen: Wieder Kind werden

Beim Besuch im Bad Bellinger Spielzeugmuseum werden Kindheitserinnerungen wach, und natürlich haben auch die jüngsten Besucher Gelegenheit unter Aufsicht die Züge ihre Runden drehen zu lassen. Mit dem Museum will Ingo Seehafer die Erinnerung an die Firma Trix am Leben halten. Weihnachten 1970 hatte der damals Neunjährige eine Trixexpress-Eisenbahn geschenkt bekommen. Vom Taschengeld hat er sich später einen Schienenbus und eine E-Lok gekauft. Mit dem Start ins Berufsleben geriet die Eisenbahn in Vergessenheit. Nach der Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten und zum Umweltassistenten zog es den gebürtigen Düsseldorfer zur Chemieindustrie nach Basel. Seit rund 30 Jahren lebt er in Bad Bellingen. „Mit 30 hatte ich wieder Lust. Eisenbahn zu spielen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann habe er entdeckt, dass es auch Trix-Metallbaukästen gibt und angefangen, diese zu sammeln. Im Mittelpunkt des Museums steht die Geschichte der Firma Trix, aber auch deren Schwesterfirmen wie Distler, Gama, Schuco, Steiff oder Schildkröt.

Zeitreise

Der Gang durchs Museum ermöglicht den Besuchern eine kleine Zeitreise. Ingo Seehafer seine Frau Alice Kurscheidt und Mitarbeiterin Christelle Dentzer führen die Besucher durchs Museum. Los geht es im 2000er-Jahre-Raum. Im Zentrum steht eine sich im Aufbau befindliche digitale Gleichstrom-Modellbahn. Hier dreht derzeit neben einer italienischen Güter-Lok auch der Lufthansa-Express seine Runden, der in den 1980er-Jahren zwischen den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt verkehrte. Die Gebäude auf der Anlage verweisen auf Seehafers alte Heimat mit dem Düsseldorfer Rheinturm und die neue Heimat am Rand des Schwarzwalds mit der Schwarzwaldklinik. Die Vitrinen zeigen einen Modellbaukasten und eine Auswahl an Modellautos der Firma Distler, darunter auch einen legendären Polizei-Porsche, dessen Originale früher auch auf der A 5 unterwegs waren.