Bad Bellingen Zauberhafte Welt der Weihnachtskrippen

800 Jahre ist es her, dass Franz von Assisi die erste Krippe aufstellte. In Bamlach wird die Tradition des Krippendorfs seit 1997 gefeiert. Sterne, rote Windlichter und Tannenbäume weisen den Weg entlang der 14 Großkrippen am Krippenweg – hier findet sich auch eine Krippe in einem Weinfass, eine andere steht neben einer Trotte. Jonas Büchin, einer der Krippenwegführer, erzählt gerade einer Gruppe von Advent und Epiphanias. Siegfried Kottwitz aus Freiburg bestaunt die Großkrippe mit Silhouetten aus Platanenholz: „Ich bin total begeistert von der Vielfalt und der liebevollen Kleinkunst. Hinter jeder Krippe steckt ein Künstler“. In der Gemeindehalle warten 80 Krippen, lückenlos aufgebaut in zwei Sälen auf die Besucher. Die stilistische Bandbreite der Figuren reicht von klassischen Holzschnitzarbeiten über Figuren aus Wachs, Origami, Glas, Jute, Waldorf-Figuren aus Wolle und Filz, Kanderner Keramik und peruanischen Figuren aus Ton bis zu stilisierten Blechfiguren aus den Niederlanden.