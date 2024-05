Seit Januar ist sie beim Bauhof der Gemeinde Bad Bellingen tätig. Im März hat sie die Leitung des „Teams Grün“ übernommen. Das fünfköpfige Frauen-Team – neben Eble noch vier Halbtagskräfte – kümmert sich nicht nur um die Beete im Kurpark sondern auch um die öffentlichen Grünflächen sowie die Verkehrsinseln in Bad Bellingen und den Ortsteilen. Ein Stück weit sei die Arbeit im Kurpark auch eine Rückkehr zu den Wurzeln, sagt sie mit Blick auf die Ausbildung in der Kurparkgärtnerei in Badenweiler.

Was den Kurpark angeht, möchte sie die Vorstellungen ihres Vorgängers Eberhard Rueb weiterentwickeln. „Die Zeiten ändern sich“, sagt sie mit Blick auf den Klimawandel. Sie werde noch mehr auf heimische Stauden setzten, die Hitze und Trockenheit besser vertragen, erklärt sie.