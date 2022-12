Bad Bellingen Zuverlässiger Service – jahrzehntelang

Bad Bellingen-Bamlach. Es war kein gemütlicher Spaziergang durch das früh morgendliche Bamlach, sondern eher ein Fitness-Lauf, wenn Erna Nunninger mit ihrem Zeitungswägelchen winters wie sommers zu den Brief- und Zeitungskästen unterwegs war. Der Freiburger SWR4-Reporter hatte seinerzeit durchaus Mühe, für einen Radiobericht ihr Tempo mitzuhalten. Erna Nunninger wusste aus dem Kopf heraus, welche Familie die „Badische Zeitung“ in der jeweils erwünschten Regionalausgabe abonnierte hat, wer die „Oberbadische“ bekommt und vereinzelt gab es auch die Leser der „Frankfurter“ oder der „Welt“. Viele Anekdoten erinnern daran, was die Bamlacher Zeitungsfrau in den Jahren ihrer Tätigkeit so alles erlebt hat. Zwei oder drei Mal sei sie bei Glatteis „grusig ane bätscht“, erzählte sie. Dicke, über die Schuhe gestülpte Wollstrümpfe haben das Ausrutschen in den Winterwochen dann verhindert. Und was machte Erna Nunninger nach der Zustellung der Zeitungen so um sieben oder acht Uhr? Mit ihrer Familie „Kaffi trinke un Zittig lese“; die Zeitungsfrau konnte auch herrlich lachen. Und nun „ischs Erna mit 84 verschtorbe“.

Das herzliche Vergeltsgott der Bamlacher Bürger für ihren jahrzehntelangen, zuverlässigen Zeitung-Service ist ihr ganz gewiss.