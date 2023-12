Badenweiler: 6000 Besucher zur Halbzeitbilanz

Die Spielzeit wird bis 17. März verlängert

Das Musical läuft im Zwei-Wochen-Rhythmus an den Samstagen und Sonntagen, die Spielzeit wurde bereits um zwei Monate auf den 17. März verlängert. Die Besucher, erklärt Schmidt, kämen aus einem Einzugsgebiet von Offenburg bis zum oberen Wiesental, und: „Es kommen jetzt schon prozentual mehr Schweizer in die Vorstellungen als in unser Gloria Theater in Bad Säckingen.“ Grund zur Freude dürften auch Vertreter der Badenweiler Hotellerie haben. Pro Aufführung wirken 21 Darsteller mit, aus Wien, Hamburg, Köln, Dresden, Wien, Bayern und der Schweiz. Viele Darsteller kommen bereits freitags an und logieren dann bei einem der neun Badenweiler Hotelpartner der Gloria Theater Gesellschaft. Und so kann es passieren, dass ein Hotelgast, der am Abend zuvor das Musical besucht hat, am nächsten Morgen einen Bühnenstar am Frühstücksbuffet trifft.

Auch mit der Cassiopeia Therme gibt es eine Partnerschaft, die Darsteller können jederzeit die Therme besuchen. Das Hotel-Restaurant „Luise“ wiederum bietet an den Samstagen vor den Aufführungen ein Drei-Gänge-Menü im „Le Jardin“ an, unter demselben Dach wie der 600 Besucher fassende Saal des Festspielhauses. Am vergangenen Samstag seien 70 Dinnergäste gekommen, so Schmidt: „Auch hier steigen die Zahlen“. Am Silvesterabend sei das Menü aus personellen Gründen leider nicht möglich, bedauert er.