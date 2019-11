Badenweiler Eine Hommage an das Markgräflerland

Von Spätlese zu Spätwerk ist es nur ein kurzer Weg: Kaum ein anderer Komponist wird derart mit herbstlichen Gefühlen identifiziert wie Johannes Brahms, zumal in seinem Spätwerk. Reife, Altersmilde, Abgeklärtheit und Abschied dringen aus seinem letzten Streichquartett op. 67 mit dem Dover Quartett am 8. November und vor allem aus der Bratschen-Sonate op. 120 Nr. 2 mit Tabea Zimmermann im Schlusskonzert am 10. November. Auch die dort aufgeführten „Serenaden“ mit der Sopranistin Caroline Melzer sind streng genommen „Spätlese“, denn Paul Hindemith greift hier auf das barocke Modell einer kleinen Kantate zurück.

Einen herbstlichen transatlantischen Landschaftsbezug – wenngleich ohne Wein – stellt Stefan Litwin in seinem Gesprächskonzert über die monumentale zweite Klaviersonate von Charles Ives, die auf die Stadt Concord, Massachusetts lokalisiert ist und mit dem Porträt des amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Henry David Thoreau „an einem Herbsttag in Walden“ schließt.

Gesprächskonzert mit Stefan Litwin

Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr im René-Schickele-Saal des Kurhauses Badenweiler. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der langjährige SWR-Musikredakteur Rainer Peters dem interessierten Publikum im Annette-Kolb-Saal die Möglichkeit, sich näher zu den einzelnen Konzerten zu informieren: 8., 9. und 10. November, jeweils um 16.15 Uhr. Am Samstag, 9. November, findet um 11 Uhr im René-Schickele-Saal ein Gesprächskonzert mit Stefan Litwin über die „Piano Sonata No. 2, Concord, Mass., 1840-60“ von Charles Ives statt; im Vorfeld des dritten Kammerkonzerts am 10. November, führt Lotte Thaler um 11.15 Uhr ein Gespräch mit Tabea Zimmermann. Der Eintritt für Einführungsvorträge beziehungsweise Künstlergespräch ist frei.

