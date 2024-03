Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Landesstraße L 140 bei Badenweiler ereignet. Laut Polizei wollte ein Ein 57-jähriger Autofahrer wollte an der Einmündung Hausbadener Straße auf die L 140 einbiegen und übersah hierbei einen Motorradfahrer, der von Badenweiler in Richtung Malsburg-Marzell unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der 63-jährige Motorradfahrer schwer verletzt.