Bäume: Die Blutbuche im Aichelepark muss massiv gestutzt werden

Rettungsmaßnahmen

Da die Ausbreitung des Pilzes gut zu beobachten war, hat die Stadt im Jahr 2021 Standortsanierungen vorgenommen. Mit einer speziellen Druckluftlanze wurde der verdichtete Boden aufgelockert und gleichzeitig Dünger in den Boden injiziert. Zur Unterstützung der punktuellen Düngergaben wurde zudem gleichzeitig eine Flächendüngung ausgebracht.

Durch diese Maßnahmen sollte eine deutliche Vitalitätssteigerung erreicht werden, damit der Baum sich möglichst lange gegen den Pilzbefall in der Krone zur Wehr setzen kann. Als ergänzende Maßnahme startete im Sommer 2021 die wöchentliche Bewässerung mit 4000 Liter Wasser, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.