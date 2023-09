Bahnengolf-Landesliga Inzlinger Minigolfer werden Vizemeister

Am ersten Spieltag der Saison in Ohlsbach war die BSVIMannschaft mit einem Schlag Vorsprung knapp an der roten Laterne vorbeigeschrammt.

Das Heimspiel auf der Minigolfanlage beim Wasserschloss gewann das Inzlinger Team mit nur zwei Schlägen knapp vor Sulzfeld, Ohlsbach und Freistett. Beim Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Sulzfeld erreichte das BSVI-Team mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hinter Sulzfeld Platz zwei; danach folgten Ohlsbach und Freistett. Am letzten Spieltag in Rheinau-Freistett trat Inzlingen in Bestbesetzung an. Das BSVI-Training am Samstag verlief optimal, und am Sonntag zeigte die Inzlinger Mannschaft während des gesamten Spieltags ihr wahres Gesicht. Nach dem ersten Durchgang führte Inzlingen (102), vor Freistett (103), Sulzfeld (104) und Ohlsbach (114). Im weiteren Verlauf setzte Sulzfeld sich leicht an die Spitze. Inzlingen hielt dagegen, konnte den Tabellenführer aber nicht mehr einholen. Nach insgesamt 84 Runden stand mit Sulzfeld der Sieger fest. Das BSVI-Team um Spielführer Matthias Reichle sicherte sich den zweiten Platz und somit auch souverän die Vizemeisterschaft. Im Inzlinger Team kamen zum Einsatz: Ben Reichle, Eycke Rümmelin Matthias Reichle, Monika Kunimünch, Frank Bischoff, Werner Becker und Urs Reichle.