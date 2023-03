Zu einem Balkonbrand im fünften Stock eines Hochhauses am Fecampring wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag gerufen, teilt die Polizei mit. Zwei Angestellte der Stadtverwaltung, die das Feuer bemerkt hatten, eilten sofort in das Haus und verschafften sich Zutritt zum Balkon. Dort bekämpften sie das Feuer mit mehreren Feuerlöschern und schafften es, die Flammen zu ersticken. Wegen Glutresten waren weitere Löscharbeiten der Feuerwehr dennoch erforderlich.