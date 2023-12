Band Ernstfall im Zeller Spassi: Ein Rockkonzert extra für Kinder

Sie brachte Ende Januar 2022 ihr erstes Album „Jungs bleiben Jungs“ im Label Rookies & Kings auf den Markt und arbeitet aktuell an den letzten Zügen des zweiten Albums. Dieses erscheint unter dem Hamburger Label „Drakkar Entertainment“ Ende Mai 2024. „Die Songs stehen, jetzt geht’s an die Aufnahmen“, erzählt Dominic Ernst. In den vergangenen Jahren wurde die Band immer bekannter, spielte auf einigen Festivals und Bühnen – nicht nur in Deutschland. Fans aus dem ganzen Land kommen zu den Konzerten. In diesem Jahr spielte Ernstfall etwa auch auf dem „Alpenflair“ in Südtirol. Und zwei Songs der Band liefen in der Serie „Berlin Tag und Nacht“. 20 000 monatliche Hörer zählt der Spotify-Kanal der Weiler Band mittlerweile.