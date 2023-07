Baseball Neuenburg Atomics holen sich den Pokal

Die Atomics zeigten von Beginn an eine starke Leistung und setzten sich am Ende deutlich gegen die Eidgenossen durch. Sowohl die Atomics als auch die Schweizer U23 hatten zuvor am Freitag und Samstag ihre Begegnungen gegen die US Ambassadors und das Team Alsace gewonnen. Den dritten Platz sicherten sich die US Ambassadors vor dem Team Alsace auf dem vierten Rang.

An allen drei Turniertagen kamen über 1000 Zuschauer, um die Spiele zu verfolgen. Das Wetter spielte ebenfalls mit und sorgte für optimale Bedingungen. Die zahlreichen Baseball-Fans aus der Region, Frankreich und der Schweiz genossen eine tolle Stimmung und Atmosphäre.