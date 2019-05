Für den Hangar, in welchem hauptsächlich Bombardier-Flugzeuge gewartet werden sollen, werden 16 bis 18 Millionen Franken investiert, wie Amac-Verkaufschef Waleed Muhiddin am Montag an der Geschäftsfliegermesse Ebace in Genf ausführte. Die Nutzfläche am EAP wird mit dem Ausbau auf 110 000 Quadratmeter erhöht. „Wir setzten damit das Wachstum fort, das wir vor elf Jahren am Standort Basel begonnen haben“, sagte Muhiddin. Nach dem Ausbau wird Amac am Basler Flughafen rund 850 Stellen zählen.

200 Millionen Franken