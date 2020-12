Aarau (awp/sda). Der Aargauer Regierungsrat geht über die

vom Bundesrat am Freitag beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung

der Corona-Pandemie hinaus. Einkaufsläden gehen am Montag nicht

auf. Der Einkauf von Lebensmitteln bleibt möglich.



Die weiterhin ansteigenden Infektionszahlen und die drohende

Überlastung des Gesundheitswesens erforderten sofortiges Handeln,

teilte der Regierungsrat nach einer ausserordentlichen Sitzung am

frühen Freitagabend mit. Die verschärften Massnahmen seien für den

Gesundheitsschutz der Bevölkerung notwendig, sagte Landammann

Markus Dieth an einer Telefonkonfernez.



Die Einkaufsläden sind ab Sonntag, Mitternacht, geschlossen.

Ausgenommen sind Lebensmittelläden und sonstige Läden wie zum

Beispiel Kioske, Tankstellenshops, die Lebensmittel oder andere

Güter des dringenden und täglichen Bedarfs verkaufen.



Ausgenommen sind gemäß dem Entscheid des Regierungsrats

Lebensmittelmärkte im Freien oder in nicht geschlossenen Räumen.

Ausgenommen sind auch Apotheken, Drogerien und Läden für

medizinische Hilfsmittel und auch Blumenläden sowie

Dienstleistungsanbieter wie Coiffeure, Physiotherapie-Praxen und so

weiter.



Im Kanton sind auch Versammlungen im öffentlichen Raum mit mehr als

fünf Personen verboten. Bordell- und Erotikbetriebe, Cabarets,

Etablissements, Sex-, Strip- und Saunaclubs werden geschlossen.