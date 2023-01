Basel Abwärtsspirale dreht sich langsamer

Regio (sda). In der Industrie hat der Einkaufsmanagerindex (PMI) im vergangenen Dezember leicht um 0,2 Punkte auf 54,1 Zähler zugelegt, wie die Credit Suisse am Dienstag mitteilte. Damit habe der Index das ganze Jahr 2022 über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten gelegen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten hingegen einen leichten Rückgang in den Bereich von 52,0 bis 53,5 Punkten prognostiziert.

Die Produktion habe etwas an Dynamik verloren, deute aber nach wie vor auf Wachstum hin. Dafür sei der Schwund im Auftragsbestand zu einem Halt gekommen. Zudem präsentiere sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt unverändert positiv. Nur sieben Prozent der Unternehmen bauen Personal ab, während knapp ein Viertel den Personalbestand sogar aufstocke. Dies sollte auch dafür sorgen, dass die Konsumlaune nicht abnehme. Auch die Situation im Einkauf entspanne sich weiter. Nur noch acht Prozent der Unternehmen hätten längere Lieferfristen vermeldet – im ersten Halbjahr 2022 hatten wiederholt mehr als 80 Prozent der Unternehmen von längeren Lieferzeiten berichtet. Nach wie vor sei aber jedes dritte Unternehmen mit höheren Einkaufspreisen konfrontiert.