Basel Als Birsfelden das Tor zur Welt war

Die Höchstzahl von 4953 Landungen, 25 285 Passagieren und 715 Tonnen Fracht, Post und Gepäck wurde unmittelbar vor Ausbruch des Kriegs verzeichnet, welcher ein Ende des Steigflugs bedeutete, denn während des Kriegs blieb das Sternenfeld geschlossen. Bis Juni 1950 flogen einzig private Motorflugzeuge und Segelflieger, da die Graspiste für die modernen Flugzeuge zu kurz und der für eine Verlängerung benötigte Platz nicht vorhanden war.

Flugplatz mit Ablaufdatum

Außerdem war das Sternenfeld von Anfang an ein Flugplatz mit Ablaufdatum, denn das Gelände war vom Kanton Basel-Landschaft gekauft worden, um ein Kraftwerk sowie einen Rheinhafen zu errichten.

Also wohin mit dem Flughafen? Das Rennen in der Standortfrage machte mangels Alternativen auf Schweizer Seite Blotzheim im Elsass, wo am 8. März 1946 der Spatenstich erfolgte. Es brauchte nur zwei Monate Bauzeit, bis Anfang Mai 1946 das erste Flugzeug auf dem von der Schweiz und Frankreich gemeinsam betriebenen Flugplatz landete.

Heute ist der EAP der drittgrößte Landesflughafen der Schweiz und der fünftgrößte Regionalflughafen Frankreichs. In den 77 Jahren seines Bestehens hat der Flughafen eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und ist zu einem wichtigen Knotenpunkt für den internationalen Flugverkehr geworden. In den 1960er-Jahren begann das schnelle Wachstum, und 1985 wurde mit einer Million Passagiere die Schallmauer durchbrochen. Die weiteren Millionen-Grenzen folgten in immer kürzer werden Abständen, auch kurzfristige Einbrüche wie beim Anschlag auf das World Trade Center in New York und das Swissair-Grounding konnten den Höhenflug nicht auf Dauer stoppen. Im Jahr 2019 zählte der EAP rund neun Millionen Passagiere.

Erst die Corona-Pandemie sorgte für einen starken Einbruch der Zahlen. Mittlerweile ist der EAP wieder im Aufwind, das Vor-Corona-Niveau wurde 2022 mit sieben Millionen Reisenden aber noch nicht erreicht. Ein dickes Plus gab es derweil im Frachtverkehr am EAP. Hier verbuchte der Flughafen 8243 Tonnen mehr als im Jahr 2019, als 106 076 Tonnen über das Drehkreuz abgewickelt wurden.