Basel: Am Prinzip der integrativen Schule soll nicht gerüttelt werden

Die Berufsbildung will der ehemalige SP-Nationalrat aufwerten und die Wirtschaft mit gut ausgebildeten Menschen stärken: „Ich werde dafür sorgen, dass 95 Prozent der Jugendlichen ihre Ausbildungen abschließen können.“ Heute hätten nur 85 Prozent aller Basler mit 25 Jahren einen Lehr- oder Mittelabschluss, was schweizweit die tiefste Abschlussquote sei. Es sei ihm enorm wichtig, dass die Jugendlichen nach der Sek 1 Anschlüsse fänden. Am Grundprinzip der integrativen Schule will der 54-jährige Unternehmer festhalten. „Die integrative Schule als Idee und Inklusion ist sehr wichtig - Separatismus hilft nicht. Aber es funktioniert in der Praxis nicht und es braucht Verbesserungen.“

Die Förderklassen-Initiative der Lehrpersonen sei ein Hilfeschrei. Es brauche eine effektive Entlastung in Schulklassen, in denen besonders starke Integrationsleistungen zu erbringen seien, etwa mit Zweierteams.