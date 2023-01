Basel Auf weitere Asylgesuche eingestellt

Bislang sind mehr als 14 Millionen Menschen in der Ukraine wegen der Kampfhandlungen vertrieben worden – rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Nach Schätzungen der Uno sind zwischen sieben und acht Millionen Menschen in europäische Länder geflüchtet.

Die Situation in Basel

Im Kanton Basel-Stadt leben rund 65 Asylsuchende (Stand Oktober), über deren Anträge noch nicht entschieden wurde. Die rund 1700 Geflüchteten aus der Ukraine genießen Schutzstatus. Hinzu kommen rund 1950 anerkannte oder vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. Rund 95 Prozent aller vorläufig Aufgenommenen bleiben dauerhaft in der Schweiz.

Gut 1500 aller Flüchtlinge in Basel werden derzeit von der Sozialhilfe unterstützt und betreut. Rund 40 Prozent der Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter (18 bis 65) gehen einer Arbeit nach, müssen zum Teil aber zusätzlich noch unterstützt werden.

Etwa 1250 der von Sozialhilfe unterstützten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen in Basel sind Kinder unter 18 Jahren. Rund 40 von ihnen sind ohne Eltern in die Schweiz gekommen. Sie werden in Wohnheimen und Pflegefamilien betreut.

Etwa 550 der von der Sozialhilfe unterstützte Personen aus dem Asylbereich sind in Wohnungen und Asylunterkünften untergebracht, die von der Sozialhilfe betreut werden. Alle anderen leben in Gastfamilien oder in einer eigenen Wohnung.

Insgesamt entspricht der Anteil Personen aus dem Asylbereich derzeit knapp zwei Prozent der Bevölkerung in Basel-Stadt.