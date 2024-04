Basel: Augusta Raurica: Geschichte soll wieder greifbar werden

Neue Einblicke

Drei neue Führungen stehen ebenfalls auf dem Programm: Ein Blick hinter die Kulissen des neu erbauten Sammlungszentrums, ein Rundgang durch das archäologische Funddepot sowie eine Führung durch den Tierpark. Zudem ist es wieder möglich, einen Blick in eine Ausgrabung zu werfen. Das Angebot kann während zehn Wochen in der Grabungssaison besucht werden. Die „Angebote 2000 Jahre bewährte Medizin“ und „Tafeln wie im alten Rom“ werden in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule beider Basel angeboten.

Am 14. Juni eröffnet das Museum Augusta Raurica die neue Ausstellung „Das perfekte Dinner. Römer, Macht und Müll“. Sie zeigt, was zu einem römischen Bankett gehört und erforscht die Fülle an Informationen, die die Abfallreste jener Zeit hinterlassen haben. Nach der Pop-up-Ausstellung „Lost and Found“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel experimentiert die kommende Ausstellung mit neuen Präsentations- und Begleitformaten. Die Ausstellung wird in zwei Teilen gezeigt, dieses Jahr mit der römischen Trinkkultur und im Jahr 2025 mit dem Fokus auf das Festmahl.