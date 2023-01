Basel Aus für Einkaufs-Tempel

Von Michael Werndorff

Saint-Louis. Beim EuroAirport sollte auf 80 000 Quadratmetern Fläche ein Einkaufszentrum mit rund 150 Geschäften und 25 Restaurants entstehen. Christophe Noël, Verantwortlicher für große städtische Projekte bei URW, betonte zuletzt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass das geplante Zentrum zu einer Begegnungsstätte für die Menschen aus den drei benachbarten Ländern werden solle. So spiele der Name des Projekts „3 Pays“ auf das Zusammentreffen der Nationen am Rheinknie an. Das Einkaufszentrum sollte nach den Wünschen des Investors Besucher in einem Umkreis von 100 Kilometern anziehen.