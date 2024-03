Basel: Aus Leidenschaft am Fußball

Die Fußball-EM der Frauen in Basel solle zu einem Riesen-Sportfest für alle werden, sagte Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin der Uefa Womens Euro 2025 Basel, an einem Round-Table-Gespräch am Mittwoch an der Eröffnung der Messe Spring Basel. Großes Ziel des Turniers sei es, die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass Mädchen Fußball spielen wollten und auch könnten.

Denn noch immer gebe es große Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball, sagte Horvath. Die EM der Frauen findet vom 2. bis zum 27. Juli 2025 in den Städten Basel, Bern, Genf, Zürich, Luzern, Sitten, St. Gallen und Thun statt. Es sei von großer Bedeutung, dass der Anlass in der Schweiz stattfinde, sagte Marion Daube, Direktorin Frauenfußball Schweizerischer Fußballverband.