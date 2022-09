Basel Aus Liebe zur Kunst und Natur

Riehen. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens bleibt die Fondation Beyeler vom 16. September bis 16. Dezember jeden Freitagabend bis 22 Uhr geöffnet. In Zusammenarbeit mit dem Institut Kunst Gender Natur der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW in Basel lädt das Museum an 14 Abenden zu „Friday Beyeler“ ein. Unter dem Titel „I Hear a New World – 14 Miaows of the Future“" verwandeln Studierende und Künstler, die am Institut lehren, das Museumsfoyer in eine kreative Plattform für zeitgenössische Kunst mit Live-Performances, Filmen, Talks sowie Musik, Poesie und Tanz.