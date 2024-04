Basel: Autofahrer verliert die Kontrolle

Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle haben sich am Samstagnachmittag auf der Autobahn A 18 in Fahrtrichtung Delémont ereignet. Fünf Personen wurden verletzt. Die Autobahn A18 musste komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.