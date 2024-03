Basel: Basel hat die Pandemie gut gemeistert

Zehn Empfehlungen

Aus der Untersuchung gehen zehn Empfehlungen an den Kanton Basel-Stadt hervor. So sollen das Informationsmanagement in der Krise verbessert werden und die Akteure stärker in die Pandemieplanung eingebunden werden. Die Regierung überweist die Auswertung an den Großen Rat, sie will einen umfassenden Schlussbericht als Grundlage für Optimierungen vorlegen.