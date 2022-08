Basel Basel ist wieder im Jazz-Fieber

Auf Bühnen in Innenhöfen, auf Straßen, großen Plätzen und in Innenbereichen soll Großbasel wieder zum Schweizer Jazzmekka werden. Rund 500 Musiker werden am 19. August in den gut sechs Stunden auftreten und ein breites musikalisches Spektrum abdecken. Und wie in den vergangenen Jahren präsentieren die Veranstalter in Ergänzung zu den verschiedenen Jazzsparten einen Schwerpunkt. Dieses Mal lautet er „Tribute to …“. Unter diesem Motto lassen Musiker legendäre Songs und Bands wie Supertramp, Pink Floyd oder The Police aufleben. Weitere Infos unter www.embebbisyjazz.ch