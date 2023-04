Basel Basel Tattoo mit royaler Garde

Sämtliche Bands und zahlreiche Gastformationen marschieren am Samstag, 15. Juli, in einer Parade durch die Basler Innenstadt und präsentieren sich dem Publikum am Straßenrand. Der Umzug startet um 14 Uhr am Steinenberg. Spitzenformationen aus Neuseeland, Europa, Kanada und Mexico geben sich beim zweitgrößten Tattoo der Welt ein Stelldichein in der Stadt am Rheinknie. Aus dem Oman wird die königliche Garde anreisen – eine Eliteeinheit, die einen fantastischen Auftritt darbieten werde, wie es gestern hieß.

Brücken bauen

Erwartet wird die „Combined Bands of the Royal Cavalry and the Royal Guard of Oman“. Die Formation aus dem Sultanat in Vorderasien nahm letztmals anlässlich des Platin-Jubiläums von Queen Elisabeth II in Windsor an einer Veranstaltung im Ausland teil.