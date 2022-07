Basel Basel Tattoo: Premiere, Parade und Kindertag

Basel. Am morgigen Freitag, 15. Juli, kehrt das Basel Tattoo zurück in die Arena. Die Show präsentiert bis 23. Juli 1000 Mitwirkende aus fünf Kontinenten. Zum Tattoo-Festival gehört auch die Parade durch Basel: Sie findet am Samstag, 16. Juli, in der Innenstadt statt. Start ist um 14 Uhr in der Konzertgasse. Sie führt via Steinenberg, Barfüßerplatz, Falknerstrasse, Gerbergasse, Marktplatz, Mittlere Brücke, Claraplatz zum Messeplatz. Grund für die veränderte Streckenführung sind Bauarbeiten in der Freie Straße. Neben den Basel Tattoo Bands sind rund 25 Gastformationen aus dem In- und Ausland vertreten. Insgesamt nehmen rund 2500 Mitwirkende an der Basel Tattoo Parade teil.