Basel Basel Tourismus setzt auf Kultur

Das hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Basel Tourismus. Die Einnahmen durch die Gasttaxe sind um fünf auf sieben Millionen Franken gesunken, was zur Reduzierung von Dienstleistungen geführt hat.

Rückläufiger Trend

Neben der Kurzarbeit für die Angestellten sei nun ein Antrag für Mittel für eine Kampagne und eine temporäre Erhöhung des Betriebsbeitrags gestellt worden. „Denn Basel Tourismus will bereit sein, wenn der Tourismus wieder Fahrt aufnehmen kann“, sagte Egloff. Basel Tourismus habe pandemiebedingt Marketingmaßnahmen von international zu national verschoben und unter dem Motto „dream now – travel later“ Präsenz gezeigt.

Perspektiv gesehen, rechnet Egloff mit einem rückläufigen Trend im Geschäftstourismus. Mit ein Grund sei die Digitalisierung. Eine Erholung in diesem Bereich sei nicht vor 2022 zu erwarten. Rückläufig soll sich auch der Messetourismus entwickeln, im Kongresstourismus erwarte man eine vollständige Erholung, jedoch in neuen Formaten. Was den Freizeittourismus angeht, zeigte sich Egloff ebenfalls optimistisch: Eine Erholung werde kommen, jedoch nicht in allen Märkten gleich schnell. In der Schweiz ab Frühjahr 2021, sofern Lockerung der aktuell geltenden Bestimmungen realisiert werden. In Europa ab Sommer aus den angrenzenden Nahmärkten und ab Herbst aus den übrigen europäischen Märkten.

Impfung bis Herbst

Allerdings gelte dies alles nur in einem bestimmten Szenario, mit dem Basel Tourismus rechnet: In diesem müsse die globale Impfstrategie bis zum Herbst umgesetzt sein, darüber hinaus dürfe es zu keinen weiteren Lockdowns mehr kommen. Das Szenario besagt auch, dass große Anlässe im zweiten Quartal wider statfinden können, die touristische Infrastruktur dank Unterstützungsprogrammen intakt bleibt und es zu einer vollständigen Erholung bis 2025 kommen wird. Wichtige Voraussetzung dafür sei zudem die Aufhebung nationaler wie globaler Reisebeschränkungen, machte Egloff deutlich.

Die Marketingstrategie 2021 bis 2024 sieht unter anderem eine noch stärkere Fokussierung auf die beiden Marktfelder Kongresse und Städtereisen sowie auf Kunst und Architektur vor, wie weiter zu erfahren war.

Hier seien für 2021 willkommene Lichtblicke, verwies der Direktor unter anderem auf die Kunstturn EM im April, Basel Tattoo im Juli, die Art Basel sowie die Swiss Indoors. Anziehungspunkte stellten zudem das 25-jährige Bestehen des Museums Tinguely und Goya in der Fondation Beyeler dar.