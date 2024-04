Basel: Basel will Tigermückenplage kleinhalten

Mehr Tigermücken

Das heißt, dass es insgesamt viel mehr Tigermücken gibt, was auch die Gefahr von lokalen Krankheitsausbrüchen erhöhe. Denn das Insekt könne das Dengue-, Zika- oder Chikungunyavirus übertragen. Bisher konnten in der Schweiz aber noch keine Krankheitsübertragungen durch die Tigermücke beobachtet werden. Auch in Deutschland sei dieser Fall bisher noch nicht aufgetreten, schreibt das Gesundheitsamt Baden-Württemberg auf seiner Webseite. Doch in Europa gibt es bereits einige dokumentierte Erkrankungen, wie in Italien, Spanien und Südfrankreich.

Ausbreitung bremsen

Wegen des Risikos der Ausbreitung von Tropenkrankheiten, sei es wichtig, die Populationen der Tigermücken möglichst kleinzuhalten, teilt Simon Amiet vom BUD auf Anfrage unserer Zeitung mit. Deshalb riefen die Kantone Basel-Stadt und Baselland, ebenso wie Städte und Kommunen im Landkreis Lörrach die Bevölkerung regelmäßig zur Mithilfe auf. Und das Interesse an der Thematik ist beidseits des Rheins vorhanden. Das Engagement der Bevölkerung und die Anfragen nähmen stets zu, je höher die Belästigung durch die Tigermücke in einem Gebiet ist.